जागरण संवाददाता, बोकारो। सेल प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत मुख्य महाप्रबंधकों के विभाग में फेरबदल की है। बीएसएल के एचआरसीएफ विभाग के मुख्य महाप्रबंधक राकेश कुमार राय को नगर सेवा विभाग का नया सीजीएम बनाया गया है। इनके समक्ष नगरीय क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण पर रोक तथा कंपनी के साधन संसाधनों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराना एक बड़ी चुनौती होगी।

नगर सेवा विभाग के सीजीएम कुंदन कुमार को सीजीएम इंचार्ज टाउनशीप पद की जिम्मेवारी कुछ माह के सौंपी गई है। कुंदन कुमार अगले माह यानी की 31 दिसंबर 2026 को अपने पद से सेवानिवृत होने वाले है। कुंदन कुमार के कार्यकाल में ना सिर्फ बोकारो शहर में अतिक्रमण का ग्राफ बढ़ा, बल्कि सेल के सभी इकाई में बीएसएल अतिक्रमण के मामले में सबसे पहले पायदान पर आ गई। इससे कंपनी प्रबंधन के साथ नगर सेवा विभाग की छवि भी काफी धूमिल हुई है।