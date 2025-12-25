नए साल में बोकारो में अवैध निर्माण पर चलेगा SAIL प्रबंधन का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात लिमिटेड (BSL-SAIL) के जिन आवासों पर अतिक्रमणकारियों का अवैध कब्जा है, उन पर नए साल से प्रबंधन का बुलडोजर चलेगा। अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए नई सुरक्षा नीति तैयार की गई है।



जानकारी के अनुसार, प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई है। इसके तहत वे पुराने मामले भी शामिल किए गए हैं, जो लंबे समय से संपदा न्यायालय अथवा अन्य अदालतों में विचाराधीन हैं। ऐसे आवासों को भी अब वैधानिक प्रक्रिया के तहत खाली कराया जाएगा।



इनमें प्रबंधन का पहला फोकस समाजसेवी संगठनों, राजनीतिक संगठनों, श्रमिक संगठनों, डीसी व एसपी पुल, महिला समितियों तथा कंपनी से रिटायर हो चुके ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो मनमाने तरीके से बीएसएल के आवासों पर अवैध कब्जा कर प्रबंधन को राजस्व के मद में भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।



जिन मामलों में कार्रवाई प्रबंधन अपने स्तर से कर सकता है, वहां त्वरित कदम उठाए जाएंगे, जबकि जिन मामलों में प्रशासनिक पहल की आवश्यकता होगी, उनमें जिले के उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) से सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए बीएसएल प्रबंधन ने पहले ही ऐसे आवासों की सूची तैयार कर ली है, जिन पर पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोगों का अवैध कब्जा है।



इनमें कई ऐसे पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी बीएसएल के मकानों का मनमाने ढंग से उपयोग कर रहे हैं, जबकि कुछ अधिकारी बोकारो से बाहर अन्य जिलों में पदस्थापित हैं।