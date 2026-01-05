सेल ने दिसंबर 2025 में बिक्री का नया कीर्तिमान बनाया, 37 प्रतिशत की शानदार वृद्धि

जागरण संवाददाता, बोकारो। देश की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और अग्रणी इस्पात उत्पादक-स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SA) ने दिसंबर 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन दर्ज करते हुए 2.1 मिलियन टन की विक्रय उपलब्धि हासिल की है। यह दिसंबर 2024 में दर्ज 1.5 मिलियन टन की बिक्री की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। कंपनी के इतिहास में यह दिसंबर माह का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है।



दिसंबर के दौरान सेल ने न केवल कुल बिक्री के नए कीर्तिमान बनाए, बल्कि विभिन्न उत्पाद श्रेणियों और विक्रय चैनलों में भी रिकॉर्ड दर्ज किए। इसके साथ ही कंपनी की इंवेंट्री (स्टॉक) में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जो परिचालन दक्षता और बेहतर सप्लाई चेन प्रबंधन को दर्शाती है। समय पर ग्राहकों तक उत्पादों की डिलीवरी पर विशेष ध्यान देने का सीधा असर इस मजबूत प्रदर्शन के रूप में सामने आया है।



हाल के महीनों में सेल ने ब्रांडिंग और ग्राहक-केंद्रित पहलों पर भी नए उत्साह के साथ जोर दिया है। इन प्रयासों से बाजार में कंपनी की पकड़ और मजबूत हुई है। दिसंबर में हासिल की गई यह उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेल की विकास गति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है।



आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि में सेल की कुल बिक्री 14.7 मिलियन टन तक पहुंच गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 12.6 मिलियन टन था। इस तरह कुल बिक्री में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कंपनी के सतत विकास को दर्शाती है।



घरेलू बाजार में रिकॉर्ड बनाने के साथ-साथ सेल के निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इससे वैश्विक बाजार में कंपनी की बढ़ती उपस्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता स्पष्ट होती है। मजबूत बाजार रणनीति, ग्राहक संतुष्टि पर फोकस और परिचालन उत्कृष्टता के कारण सेल लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है।



घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर दर्ज की गई यह रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां न केवल भारत में सेल की अग्रणी इस्पात निर्माता के रूप में स्थिति को और सुदृढ़ करती हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शीर्ष इस्पात कंपनियों की श्रेणी में उसे और ऊंचा स्थान दिलाने की संभावनाओं को मजबूत करती हैं।