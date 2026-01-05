पत्नी बना रही थी खाना, पीछे से पति ने लगा दी आग; बोकारो में दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार डाला

संवाद सहयोगी, पेटरवार। पेटरवार थाना क्षेत्र के अंगवाली गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मृतका के भाई के आवेदन पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पति और सास के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि पूरे मामले की जांच जारी है।

मांडू थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी मृतका के भाई रामबिलास राम ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उसकी 29 वर्षीय बहन नीतू की शादी अंगवाली गांव निवासी बिनोद रविदास से हुई थी। शादी के दिन ही मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाह मंडप में विवाद हुआ था। शादी के दो माह बाद से ही नीतू के साथ पति द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। मृतका नीतू। पंचायत के हस्तक्षेप के बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन बाद में टीवी, फ्रिज और नगद रुपये की मांग को लेकर पुनः प्रताड़ना शुरू हो गई। गर्भावस्था के दौरान भी नीतू को ससुराल में भोजन नहीं दिया जाता था और सास तेतरी देवी तथा पति द्वारा लगातार मारपीट की जाती थी। मायके पक्ष के अनुसार, प्रताड़ना से तंग आकर नीतू को मांडू लाया गया, जहां उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्ची को जन्म दिया।

खाना बनाते समय लगा दी आग सूचना के बावजूद पति और सास उसे देखने तक नहीं पहुंचे। कुछ माह बाद पति नीतू को पुनः ससुराल ले गया, जहां उसके साथ फिर अत्याचार शुरू हो गया। आरोप है कि 18 दिसंबर को खाना बनाने के दौरान पति ने पीछे से नीतू पर आग लगा दी।