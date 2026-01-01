कैसे बनता है स्टील? सेल के बोकारो प्लांट में प्रशिक्षु आइएएस अधिकारियों ने जानी बारीकियां
SAIL Bokaro: प्रशिक्षु आFएएस अधिकारियों के एक दल ने बोकारो स्टील प्लांट का शैक्षिक भ्रमण किया। उन्होंने इस्पात निर्माण की आधुनिक प्रक्रिया, तकनीकी पहल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बोकारो। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक दल ने गुरुवार को सेल के बोकारो स्टील प्लांट (SAIL-BSL) का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने इस्पात निर्माण की आधुनिक प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं और प्रबंधन व्यवस्था को नजदीक से समझा।
पूर्वाह्न कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों को मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र में बोकारो स्टील प्लांट की उत्पादन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। साथ ही उन्हें प्लांट द्वारा संचालित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), सस्टेनेबिलिटी पहल तथा अन्य सामाजिक व पर्यावरणीय गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। इसके बाद इस्पात भवन स्थित मॉडल रूम में प्लांट के संपूर्ण ले-आउट, विभिन्न इकाइयों की कार्यप्रणाली और उत्पादन श्रृंखला को विस्तार से समझाया गया।
अपराह्न सत्र में प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्लांट भ्रमण के दौरान कोक ओवन, हॉट स्ट्रिप मिल, सीआरएम-थ्री सहित अन्य प्रमुख इकाइयों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें कच्चे माल से लेकर तैयार इस्पात उत्पाद तक की पूरी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर मिला।
प्लांट भ्रमण के उपरांत प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने इस भ्रमण को प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस अवसर पर बोकारो स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
