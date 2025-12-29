हाफ पैंट गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बोकारो में 44 चोरी की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम 

जागरण संवाददाता, बोकारो। चीरा चास समेत बोकारो शहर व आस-पास के इलाके में 44 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों को रंगे हाथ पुलिस ने दबोचा। इनकी गिरफ्तारी चीरा चास के के सिंह कालोनी से की गई।

यहां आरोपित चोरी करने के लिए एक घर का ताला तोड़कर घूसे थे। यह जानकारी एसपी हरविंदर सिंह ने दी। बताया कि बढ़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए कई टीमों को लगाया गया था। रक्षक राइडर्स भी काम कर रहे थे। कप्तान ने बताया कि उन्हें यह सूचना मिली कि केके सिंह कालोनी के ए-59 का ताला तोड़ने का प्रयास कुछ चोर कर रहे हैं। तुरंत मौके पार रक्षक राइडर्स व चीरा चास थानेदार पुष्प राज कुमार समेत अन्य को भेजा गया।सूचना सही निकली। आरोपित रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए।

आरोपित केके सिंह कालोनी के ए-59 का ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। कई दिनों से यह गिरोह लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उन्होंने बताया कि दबोचे गए आरोपितों के लिए धनबाद का एक गिरोह रेकी करने का काम करता है। खाली घरों को आरोपित निशाना बनाते हैं।

रेकी करने वाले गिरोह के सदस्य आरोपितों को खाली घरों का पता बता देते हैं। इसके बाद यह लोग चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। आरोपितों ने पुलिस को जानकारी दी कि चोरी के गहनों को वह लोग चास के धीरज ज्वेलर्स के मालिक महेश प्रसाद सोनी व सिवान बिहार के रानी ज्वेलर्स के मालिक शशि कुमार बर्मा को देते हैं।