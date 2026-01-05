SAIL के प्लांट विस्तारीकरण की राजनीति में कूदे बोकारो के स्टूडेंट्स, पीएम को पोस्टकार्ड से भेजा सशक्त संदेश

जागरण संवाददाता, बोकारो। सेल SAIL) के बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के विस्तारीकरण और बोकारो जनरल अस्पताल (BGH) को सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मांग अब जनआंदोलन का रूप लेती दिख रही है। इस मुद्दे पर बोकारो के छात्र खुलकर राजनीति के मैदान में उतर आए हैं।

शहर के लगभग दस हजार स्कूली छात्रों ने प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड के माध्यम से सीधा संदेश भेजकर केंद्र सरकार का ध्यान इस लंबे समय से लंबित मांग की ओर आकृष्ट किया है।



दिल्ली पब्लिक स्कूल, चिन्मया विद्यालय, डीएवी, अयप्पा पब्लिक स्कूल, बोकारो पब्लिक स्कूल सहित सरकारी और निजी विद्यालयों के दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों ने इस अभियान में भाग लिया। छात्रों ने केंद्र सरकार से बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण को शीघ्र धरातल पर उतारने और बीजीएच को सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा देने की पुरजोर मांग की है।



यह पहल महीनों से चल रहे हस्ताक्षर अभियान के संयोजक कुमार अमित के नेतृत्व में की गई। उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स बोकारो के अध्यक्ष सूरज शर्मा, डीपीएस के प्राचार्य डॉ. ए.एस. गंगवार सहित सभी विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों के सहयोग के लिए आभार जताया।

कुमार अमित ने कहा कि बोकारो के छात्र आने वाले वर्षों में रोजगार की तलाश करेंगे। यदि बोकारो स्टील प्लांट का विस्तार होता है तो इसका सीधा लाभ इन्हीं छात्रों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर के रूप में मिलेगा।



उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएल का विस्तारीकरण केवल औद्योगिक विकास ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचे को भी मजबूती देगा। इस अभियान के तहत अब तक करीब चालीस हजार लोग प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेज चुके हैं।