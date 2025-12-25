New Year party के लिए रांची से पटना जा रही शराब की खेप जब्त, बिहार जाने वाली ट्रेनों पर आरपीएफ की विशेष नजर

जागरण संवाददाता, बोकारो। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी के माध्यम से वहां शराब की आपूर्ति जारी है। पड़ोसी राज्य झारखंड से ट्रेनों के जरिए लगातार शराब की तस्करी हो रही है। बोकारो आरपीएफ ने तस्करी के एक प्रयास को विफल किया है।



क्रिसमस और नए साल पर पार्टी करने वालों के लिए झारखंड से शराब बिहार की ओर भेजी जा रही है। बिहार जाने वाली ट्रेनों में तस्कर भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहे हैं। बुधवार को हटिया(रांची) से पूर्णिया जाने वाली 18626 कोसी सुपर एक्सप्रेस (Kosi Super Express) से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई।



ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे सुरक्षा बल, बोकारो पोस्ट की टीम ने कोसी सुपर एक्सप्रेस से शराब बरामद की। हालांकि, धंधेबाजों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 18626 के जनरल डिब्बे में जांच के दौरान एक ट्रॉली बैग लावारिश मिला।



पूछताछ करने पर बैग का कोई दावेदार सामने नहीं आया। जांच में इसमें तीस बोतल शराब मिली। बरामद शराब में रॉयल चैलेंज सहित अन्य ब्रांड की शराब थी। बरामद शराब की कीमत 12,640 रुपये बताई गई है।



जब्त शराब को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई में एएसआई डी.के. द्विवेदी, परितोष कुमार झा, हेड कांस्टेबल मंटू कुमार और कांस्टेबल के. अंसारी समेत अन्य शामिल थे।



प्रभारी ने बताया कि नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले आरपीएफ की टीम ने गांजा की एक बड़ी खेप बरामद कर जीआरपी को सौंप दी थी।