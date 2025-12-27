बोकारो रेलवे का होगा बड़ा विस्तार, महाप्रबंधक ने नई ट्रेनों पर दिया अहम अपडेट

जागरण संवाददाता, बोकारो। दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को बोकारो रेलवे क्षेत्र का एक दिवसीय निरीक्षण कर स्टेशन के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बोकारो दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है।

बोकारो स्टील प्लांट को कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार स्टील उत्पादों की ढुलाई, कोयले की रेक मूवमेंट तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में रेलवे की अहम भूमिका है। इसी महत्व को देखते हुए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर है, लेकिन नई ट्रेन शुरू करने संबंधी योजना पर अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि बोकारो में अभी वॉशिंग लाइन और उचित मेंटेनेंस सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट कहा जब तक स्टेशन पर आवश्यक तकनीकी सुविधाएं विकसित नहीं हो जातीं, बोकारो से किसी नई ट्रेन का संचालन संभव नहीं है। ड्रॉपिंग ज़ोन नहीं होने से यात्रियों की परेशानी, जल्द होगी सुविधा बोकारो रेलवे स्टेशन के बाहर ड्रॉपिंग ज़ोन नहीं होने पर पूछे गए सवाल पर महाप्रबंधक ने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े स्टेशनों पर यात्रियों, वरिष्ठजनों एवं दिव्यांगों की सुविधा के लिए सुगम प्रवेश और वाहन छोड़ने की जगह अनिवार्य होती है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसे प्राथमिकता पर देखा जाएगा और यात्रियों की सुविधा के अनुरूप व्यवस्था जल्द सुनिश्चित की जाएगी। विदित हो कि यात्री लंबे समय से स्टेशन के बाहर अनियोजित ट्रैफिक और उचित मार्ग-व्यवस्था के अभाव में परेशानी झेल रहे हैं। खासकर वृद्ध यात्रियों और दिव्यांगों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है।

95 प्रतिशत कार्य पूरे, दो नए प्लेटफॉर्म और चार लाइन पर तेजी से काम निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक मिश्रा ने अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन विकास कार्यों को संतोषजनक बताया। उन्होंने जानकारी दी कि 95 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं, बाकी कार्य मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।

वर्तमान में तीन प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें बढ़ाकर पांच किया जा रहा है, जिससे एक साथ अप एवं डाउन में पांच ट्रेनों का ठहराव संभव होगा। साथ ही स्टेशन पर अब दो के बजाय चार रेलवे लाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।