    पटना से लूटा गया 40 लाख का रिफाइंड तेल बोकारो में बरामद, पुलिस की बड़ी छापेमारी

    By Birendra Kumar Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:25 PM (IST)

    बोकारो पुलिस ने तेलीडीह मोड़ के पास छापेमारी कर 40 लाख रुपये का इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड खाद्य तेल जब्त किया। यह खेप हल्दिया से पटना जा रही थी जिसे रास्ते में लूट लिया गया था। कंपनी के अधिकारीयों की सूचना पर पुलिस ने राजेश कुमार साव के मकान से तेल बरामद किया। पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है।

    पटना से लूटा गया 40 लाख का रिफाइंड तेल बोकारो में बरामद

    जागरण संवाददाता, बोकारो। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलीडीह मोड़ के समीप पुलिस ने छापेमारी कर करीब 40 लाख रुपये मूल्य का 2268 पेटी इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड खाद्य तेल जब्त किया है। जब्त माल इमामी एग्रो टेक लिमिटेड कंपनी का बताया जा रहा है।

    जानकारी के अनुसार यह पूरा कंसाइनमेंट सोमवार को हल्दिया, कोलकाता से पटना के लिए रवाना हुआ था। लेकिन पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में मंगलवार को अज्ञात अपराधियों ने चालक के साथ मारपीट कर ट्रक को लूट लिया।

    इसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी थी। इसी बीच बुधवार को कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर बोकारो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेलीडीह मोड़ के बगल स्थित राजेश कुमार साव के मकान से भारी मात्रा में तेल बरामद कर लिया। जल्द ही मुख्य आरोपियों तक पहुंचने का दावा पुलिस कर रही है।

    कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव की सूचना पर हुई छापेमारी

    कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव अविनाश कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे कंपनी के कर्मचारी तारकेश्वर गुप्ता ने देखा कि तेलीडीह फोरलेन के पास एक ट्रक से इमामी कंपनी का तेल उतारा जा रहा है। शक होने पर उन्होंने तुरंत कंपनी के वरीय अधिकारियों को जानकारी दी।

    जब कंपनी कार्यालय से संपर्क किया गया तो पता चला कि हल्दिया से पटना के लिए भेजा गया एक बड़ा कंसाइनमेंट अब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है। इस पर अविनाश कुमार ने बोकारो पुलिस को सूचना दी।

    तत्पश्चात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और पूरे माल को जब्त कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि लूट की इस घटना में एक संगठित गिरोह शामिल हो सकता है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है।

    सब्जी व्यवसायी का नाम आया सामने

    इधर आरोपी गणेश गुप्ता ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसे दुंदीबाद के आलू-प्याज व्यापारी रमेश गुप्ता ने फोन कर कहा था कि उनका माल दो-तीन दिनों के लिए सुरक्षित रखवा दें, बाद में वे खुद ले जाएंगे।

    इसके बाद गणेश गुप्ता ने अपने रिश्तेदार राजेश कुमार साव से संपर्क कर उनके मकान में माल रखने की व्यवस्था की। बुधवार सुबह उक्त ट्रक से तेल का माल मकान में उतारा जा रहा था कि तभी पुलिस पहुंच गई और पूरा कंसाइनमेंट बरामद कर लिया।

    पुलिस अब इस मामले की गहन छानबीन कर रही है कि आखिर इतने बड़े स्तर की घटना को किस संगठित गिरोह ने अंजाम दिया और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है।