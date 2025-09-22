कोच नंबर भी '3' और ट्रॉली बैग भी '3', जब RPF टीम की नजर पड़ी तो खुल गया पूरा 'क्राइम सीन'

बोकारो में रेलवे सुरक्षा बल ने एलएलपी-धनबाद एक्सप्रेस से 45 किलो गांजा बरामद किया जिसकी कीमत 4 लाख 52 हजार रुपये बताई गई है। सूचना मिलने पर कोच एस-3 में तीन ट्रॉली बैगों से यह गांजा बरामद हुआ लेकिन तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तस्करों की तलाश कर रही है और आगे की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, बोकारो। एल्लपी-धनबाद एक्सप्रेस से रेलवे सुरक्षा बल बोकारो की टीम ने 45 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजा की कीमत चार लाख 52 हजार रुपये है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यह जानकारी रेलवे सुरक्षा बल बोकारो पोस्ट के प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने दी।

आरपीएफ ओसी ने बताया कि मंडल सुरक्षा आयुक्त ओम प्रसाद मोहंती को यह सूचना मिली कि एल्लपी-धनबाद एक्सप्रेस में तस्कर गांजा ला रहे हैं। आरपीएफ बोकारो पोस्ट की टीम ने गांजा खोजने के लिए एक टीम बनाई। बोकारो पोस्ट के प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार की अगुवाई में बनी टीम में सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह, एएसआई आशीष रंजन, डी के द्विवेदी समेत अन्य थे। टीम के सदस्यों ने जीआरपी से संपर्क साधा। इसी बीच जांच टीम को यह पुख्ता सूचना मिली कि गांजा कोच संख्या एस-तीन में रखा हुआ है।

इस कोच के चप्पे-चप्पे की तलाशी शुरू हुई। तीन ट्रॉली बैग पर टीम की नजर पड़ी। इसका कोई दावेदार नहीं था। इसे जब्त कर लिया गया। इसे जब खोला गया तो सूचना सही निकली। इसमें गांजा था। लगभग पंद्रह किलो का पैकेट तस्कर हर ट्रॉली बैग में बनाकर रखे थे। तीनों में 45 किलो गांजा बरामद हुआ। छापेमारी टीम को देखकर धंधेबाज भागने में सफल हो गए।

बताया जा रहा है कि ओडिशा से इस गांजे को धंधेबाज झारखंड व बिहार में खपाने के लिए ले जाने की तैयारी में थे। जब्त गांजा को कानूनी कार्रवाई के लिए आरपीएफ बोकारो की टीम ने जीआरपी को सौंप दी।