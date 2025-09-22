Language
    रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस और मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर आया बड़ा अपडेट, यात्रियों को लगेगा झटका!

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:25 PM (IST)

    धनबाद से गुजरने वाली मौर्य एक्सप्रेस 27 सितंबर तक रद रहेगी जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। शालीमार-गोरखपुर एक्सप्रेस मऊ तक ही जाएगी और रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस भी रद्द है। कुड़मी आंदोलन के चलते कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल ट्रेनें भी रद की गई हैं। गोमो होकर जाने वाली तीन स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। आद्रा मंडल में काम के कारण कुछ मेमू ट्रेनें भी रद रहेंगी और कुछ गोमो तक ही चलेंगी।

    29 तक मौर्य रद, 26 को नहीं चलेगी रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर गोरखपुर से संबलपुर जानेवाली मौर्य एक्सप्रेस सोमवार से रद हो गई। 27 सितंबर तक इस ट्रेन के पहिए थमे रहेंगे। संबलपुर से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन 25 से 29 सितंबर तक रद रहेगी।

    मंगलवार को चलने वाली शालीमार-गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस गोरखपुर के बदले मऊ तक जाएगी। 26 को चलने वाली रांची-गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस भी रद रहेगी। त्योहारी सीजन में ट्रेनों के रद रहने से यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी।

    कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल आज रद, 11 को धनबाद से नहीं चलेगी

    कुड़मी आंदोलन के कारण शनिवार को धनबाद-कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रद होने से मंगलवार को चलने वाली कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल रद रहेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को चलने वाली धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल रद रहेगी। 14 अक्टूबर को चलने वाली कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल भी रद कर दी गई है।

    गोमो होकर चलने वाली तीन स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े

    गोमो व बोकारो होकर चलने वाली तीन स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा हो गई है। 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल प्रत्येक सोमवार व बुधवार को एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी।

    07255 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल प्रत्येक बुधवार को एक अक्टूबर से दो जनवरी तक तथा 07256 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को तीन अक्टूबर से दो जनवरी तक चलेगी।

    भागा-आद्रा मेमू रद, 28 तक धनबाद नहीं आएगी झाड़ग्राम मेमू

    आद्रा रेल मंडल में विकास कार्याें के कारण इस सप्ताह भी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। भागा-आद्रा व आद्रा-भागा मेमू 26 व 28 सितंबर को रद रहेंगी। आसनसोल-आद्रा व आद्रा-आसनसोल मेमू भी 28 को नहीं चलेंगी। बर्द्धमान-हटिया मेमू 23, 25, 26 व 28 को गोमो तक चलेगी।

    वापसी में भी हटिया के बदले गोमो से बर्द्धमान तक चलाई जाएगी। धनबाद से झाड़ग्राम के बीच चलने वाली मेमू 28 सितंबर तक धनबाद नहीं आएगी। इस ट्रेन को झाड़ग्राम से बोकारो तक चलाया जाएगा। वापसी में बोकारो से झाड़ग्राम लौट जाएगी।