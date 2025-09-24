Language
    By Birendra Kumar Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:19 PM (IST)

    राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो के चित्रकार सरोज कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें यह पुरस्कार चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान उनकी कला प्रतिभा और देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

    बोकारो के चित्रकार को राष्ट्रीय पुरस्कार,राष्ट्रपति ने दिल्ली में किया सम्मानित

    जागरण संवाददाता, बोकारो। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की ओर से डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चित्रकला के क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए बोकारो के चित्रकार व श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल सेक्टर पांच के कला शिक्षक सरोज कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

    उन्होंने चित्रकार सरोज कुमार मिश्रा को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह पुरस्कार न केवल सरोज कुमार मिश्रा की कला प्रतिभा को सम्मानित करता है, बल्कि यह हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है।

    राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की ओर से आयोजन

    केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। चित्रकार सरोज कुमार मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की ओर से राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।

    इसमें अपने बनाए चित्र को प्रदर्शित किया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। यह पुरस्कार और अधिक प्रेरित करेगा।

    मौके पर विवेक अग्रवाल,अमिता प्रसाद सरभाई, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के उपाध्यक्ष डा.नंद लाल ठाकुर आदि उपस्थित थे। श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष पी राजगोपाल ने कला शिक्षक सरोज कुमार मिश्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।