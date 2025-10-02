Language
    दशहरा की रौनक पर बारिश का साया, बेरमो में रावण दहन की तैयारियों पर संकट

    By Mukesh Mahato Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:40 AM (IST)

    बेरमो कोयलांचल में महानवमी धूमधाम से मनाई गई लेकिन बारिश ने दुर्गा पूजा के उत्साह को कम कर दिया। कई पंडालों में पानी भर गया। कथारा में बारिश के दौरान डीजी सेट में आग लगने से अफरातफरी मच गई। फुसरो में मेला और पंडालों की रौनक बारिश से फीकी पड़ गई जिससे दुकानदारों को परेशानी हुई। नावाडीह में रावण दहन की तैयारी में बारिश ने बाधा डाली।

    दशहरा की रौनक पर बारिश का साया

    जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। पूरे बेरमो कोयलांचल में बुधवार को महानवमी धूमधाम से मनाई गई। हालांकि बुधवार रात से हो रही जोरदार बारिश ने दुर्गा पूजा के माहौल को ठंडा कर दिया। कई जगह पंडालों के अंदर तक पानी जमा हो गया।

    कथारा में बारिश के दौरान डीजी सेट में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर तक अंधेरा पसर गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक डीजी सेट पूरी तरह से जल चुका था।

    दुकान व झूला लगाने वाले परेशान

    फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में बने करीब डेढ़ दर्जन पंडालों और मेला की रौनक भी भारी बारिश ने धो डाली। बारिश के कारण मेला में दुकान व झूला लगाने वाले लोग काफी परेशान दिखे। मेला में लोगों की भीड़ लगनी शुरू ही हुई थी कि बारिश का दौर शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा।

    उधर, गुरुवार को विजयादशमी के दिन भी बारिश की संभावना ने मेला आयोजकों की परेशानी को बढ़ा दिया है। विजयादशमी पर कई जगह होने वाले रावण दहन कार्यक्रम पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है।

    दो दशक बाद रावण दहन

    नावाडीह के बिनोद बिहारी महतो स्टेडियम में दो दशक बाद होने वाले रावण दहन को लेकर रात भर करीगार पुतला का निर्माण करने में लगे रहे। हालांकि बारिश ने बाधा डाली और पुतला भीग गया।

    बता दें कि यहां 23 साल बाद फिर से पुतला दहन किया जाना है और इसको लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। बताया गया कि पुतला दहन को लेकर दो सप्ताह से तैयारी की जा रही है। इसमें करीब डेढ़ लाख खर्च किए गए हैं और पुतला दहन के दौरान करीब एक घंटे तक आतिशबाजी होगी।

    गुरुवार को अहले सुबह से आसमान में बादल छाये रहे और गर्जन के साथ सुबह की शुरुआत हुई। इसके अलावा बुधवार रात गुंजरडीह पंडाल में रांची से आई झूमर टीम ने प्रस्तुति दी। यहां वाटर प्रूफ पंडाल होने के कारण लोगों की भी भीड़ रही।

    मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी दिन भर भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में दशहरा पर बारिश की खलल से त्यौहार काफी फीका हो गया।