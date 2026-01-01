आनंद प्रकाश बने बोकारो के डीआइजी, काफी दिनों से खाली थी कुर्सी

डिजिटल डेस्क, बोकारो। झारखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 18 अधिकारियों का तबादला किया है। इस क्रम में कोयला क्षेत्र बोकारो के लिए आनंद प्रकाश को नया डीआइजी नियुक्त किया गया है। बोकारो डीआइजी के अंतर्गत बोकारो और धनबाद जिले आते हैं। लंबे समय से बोकारो डीआईजी का पद रिक्त पड़ा था, जिसे अब भर दिया गया है।



जानकारी के अनुसार आनंद प्रकाश इससे पहले झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप)-6, जमशेदपुर के समादेष्टा के पद पर कार्यरत थे। अब वे बोकारो डीआइजी का पदभार संभालेंगे। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।



राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 18 नव-प्रोन्नत एवं प्रतीक्षारत आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रांची प्रक्षेत्र के आईजी मनोज कौशिक को एडीजी पद पर प्रोन्नति देते हुए सीआइडी का एडीजी बनाया गया है।