    आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लॉक: 5 से 11 जनवरी तक कई ट्रेनें प्रभावित, झारखंड-बंगाल के यात्री परेशान

    By Birendra Kumar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:09 AM (IST)

    Indain Railway Update: दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 5 से 11 जनवरी तक रोलिंग ब्लॉक रहेगा। इससे कई कोचिंग, एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें प्रभावित हो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आद्रा रेलवे स्टेशन। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, बोकारो। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में ट्रैक समेत अन्य आवश्यक रखरखाव और संरक्षा संबंधी कार्यों को लेकर 05 जनवरी से 11 जनवरी तक संयुक्त रूप से रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा।

    एक सप्ताह तक चलने वाले इस रोलिंग ब्लॉक का असर मंडल से होकर गुजरने वाली कई कोचिंग, एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा। खासकर पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली रेल सेवाएं अधिक प्रभावित होंगी, जिससे दोनों राज्यों के रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ना तय है।

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले से ही रद्द, आंशिक समापन एवं प्रारंभ, पुनर्निर्धारण, मार्ग परिवर्तन और नियंत्रण से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी कर दी है। रोलिंग ब्लॉक की अवधि में कई मेमू ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में पूरी तरह रद्द किया गया है।

    06 जनवरी को आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू (68046/68045) का परिचालन नहीं होगा। वहीं आद्रा–बाराभूम–आद्रा मेमू (68053/68054) 08 और 11 जनवरी को रद्द रहेगी। इसके अलावा आद्रा–भागा–आद्रा मेमू (68077/68078) 06 और 10 जनवरी को तथा आद्रा–आसनसोल–आद्रा मेमू (68061/68062) 05, 08 और 11 जनवरी को नहीं चलेगी।

    कुछ ट्रेनों का संचालन बीच के स्टेशनों तक ही सीमित कर दिया गया है। झाड़ग्राम–धनबाद–झाड़ग्राम एक्सप्रेस (18019/18020) 05 से 09 जनवरी और 11 जनवरी को बोकारो स्टील सिटी में समाप्त और वहीं से प्रारंभ होगी।

    इससे बोकारो स्टील सिटी–धनबाद रेलखंड में यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी तरह बर्धमान–हटिया–बर्धमान मेमू एक्सप्रेस (13503/13504) 05 से 11 जनवरी तक गोमो में समाप्त और वहीं से प्रारंभ होगी।

    इसके अलावा कई मेमू ट्रेनों को आद्रा या चंद्रकोणा रोड तक सीमित कर दिया गया है, जिससे आसनसोल, पुरुलिया, टाटानगर और मिदनापुर रेलखंडों में भी सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रोलिंग ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।

    हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस (18036) 07 जनवरी को 120 मिनट विलंब से चलेगी, जबकि बक्सर–टाटानगर एक्सप्रेस (18184) 08 और 11 जनवरी को 60 मिनट देरी से रवाना होगी। इसके अलावा धनबाद–बांकुड़ा मेमू (68088) और खड़गपुर–हटिया एक्सप्रेस (18035) भी निर्धारित दिनों में विलंब से प्रस्थान करेंगी।

    रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।