    नव वर्ष के आगमन पर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी, जानिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्या किए गए हैं प्रबंध

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    नए साल की शुरुआत के साथ ही मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। नव वर्ष के आगमन को देखते हुए धीरे-धीरे मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हालांकि, बीते वर्ष के मुकाबले जारी वर्ष में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी मुख्य वजह कटरा में पूरी तरह से ट्रेनों का आवागमन नहीं होना है। जिला कठुआ में बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए रेल ट्रैक को अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है, जिसके कारण कम संख्या में ट्रेनों की आवाजाही कटरा में अभी तक बनी हुई है।

    नव वर्ष के आगमन को देखते हुए सप्ताह भर का समय अभी शेष है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सप्ताह में करीब दो लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शिविर कटरा पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ ही सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी तरह के उचित इंतजाम किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जा रहा विशेष ध्यान

    श्रद्धालुओं को सुरक्षा के साथ ही अन्य किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जैसे-जैसे नव वर्ष का आगमन नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे मां वैष्णो देवी की यात्रा में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि, बीते कुछ दिनों में प्रतिदिन 15000 से 20000 के मध्य श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंच रहे थे।

    वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर 19000 से 25000 के मध्य पहुंच गया है। वीरवार को दिन भर मौसम मिला-जुला रहा। हालांकि, दोपहर तक धूप खिली रही और उसके उपरांत आसमान पर बादलों का जमघट देखने को मिला। पल-पल बदल रहे मौसम के बावजूद कटरा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं को दिनभर उपलब्ध रही।

    Yatra Track mata vaishno devi

    बैटरी कार सहित अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध

    भवन मार्ग पर चलने वाली बैटरी कार सेवा के साथ ही मां वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी के मध्य चलने वाली रोपवे केवल कार सेवा भी श्रद्धालुओं को पूरी तरह से उपलब्ध रही। श्रद्धालु सभी तरह की सेवाओं का लाभ उठाते हुए दिनभर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा करते नजर आए। श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ आधार शिविर कटरा पहुंचकर पंजीकरण करवा कर आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त जोश व श्रद्धा के साथ भवन की ओर प्रस्थान करते रहे।

    मां वैष्णो की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु आधार शिविर कटरा में प्रसाद के रूप में खरीदारी भी कर रहे हैं। इसके चलते कटरा के बाजारों में श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 दिसंबर को 24400 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी। तो वही 25 दिसंबर यानी कि वीरवार शाम 4:00 तक करीब 17000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर मां वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे।

    दिसंबर में अब तक 4 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन

    जारी दिसंबर माह में अब तक करीब चार लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं। और जारी वर्ष में अब तक करीब 68 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं। और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आधार शिविर कटरा पहुंचना लगातार जारी है।

    श्राइन बोर्ड ने बताया कि कटरा में पंजीकरण अनिवार्य है और आरएफआईडी कार्ड के बिना श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्राइन बोर्ड ने यह भी बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।