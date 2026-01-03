Language
    मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के हौसले बुलंद, कड़ाके की ठंड-बर्फीली हवाओं के बीच यात्रा मार्ग पर गूंज रहे जयकारे

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:11 PM (IST)

    कटड़ा बाजार में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी हुई है।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। श्रद्धालु परिवार के साथ जय कारे लगाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं की परवाह न करते हुए ये श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगाते हुए निरंतर पवित्र गुफा की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं मां के पवित्र दर्शन कर वापिस लौट रहे श्रद्धालु भी जवाब में जयकारे लगा उत्साह बढ़ा रहे हैं।

    नव वर्ष पर उमड़ी भीड़ में कमी आई नजर

    नव वर्ष पर आधार शिविर कटड़ा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ में अब कुछ कमी आई है। साल के पहले दिन मां के दिव्य दर्शनों की इच्छा लेकरकटड़ा में 40000 से 45000 के मध्य श्रद्धालु पहुंचे थे। रौनक देखते ही बनती थी। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे इन श्रद्धालुओं से कटड़ा ही नहीं मां के दरबार भी भरा हुआ था। अब यात्रा में कमी देखी जा रही है। वर्तमान में यात्रा का आंकड़ा गिरकर 25000 से 30000 के मध्य पहुंच गया है।

    श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी हुई है

    यात्रा भले कुछ कम हुई है परंतु मां वैष्णो देवी भवन परिसर हो, यात्रा मार्ग या फिर आधार शिविर कटड़ा श्रद्धालुओं की चहल-पहल लगातार बनी हुई है। शनिवार को भी मौसम की बेरुखी लगातार बनी रही क्योंकि आसमान पर दिन में अधिकांश समय बादलों का जमघट लगा रहा। वहीं जारी धुंध के कारण श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान लगातार बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा।

    हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित, अन्य सुविधाएं सुचारू

    आधार शिवीर कटड़ा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा मौसम की बेरुखी के कारण बीच-बीच में प्रभावित हुई पर भवन मार्ग पर चलने वाली बैटरी कर सेवा के साथ ही मां वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी के मध्य चलने वाली रोपवे केबल कार सेवा पूरी तरह से सुचारू रही जिसका श्रद्धालु इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं।

    श्रद्धालुओं की सुरक्षा के हैं पूरे इंतेजाम

    श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित तथा सुखमय बनी रहे जिसको लेकर मां वैष्णो देवी के सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल के साथ ही श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग, सीआरपीएफ के अधिकारी बा जवान जगह जगह तैनात है और मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं। वहीं यात्रा में एक बार फिर आई कमी के बावजूद कटड़ा के बाजार में फिलहाल श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी हुई है और वे खरीददारी करते नजर आ रहे हैं।