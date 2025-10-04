वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बुरी खबर! इतने दिनों तक नहीं कर पाएंगे दर्शन, शिवखोड़ी यात्रा भी स्थगित

मौसम विभाग की चेतावनी के चलते वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अगले तीन दिनों तक यात्रा स्थगित कर दी है। यह फैसला 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक लागू रहेगा जिससे लाखों श्रद्धालुओं को निराशा हुई है। रियासी में शिवखोड़ी यात्रा भी इस दौरान स्थगित रहेगी। श्राइन बोर्ड ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी सूचना दी है।

जागरण संवाददाता, उधमपुर। अगर आप भी वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ठहर जाएं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीन दिनों तक यात्रा को स्थगित कर दिया है। इस खबर से लाखों श्रद्धालुओं को झटका लगा है। इसके साथ ही रियासी में मौजूद शिवखोड़ी यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार देर रात श्राइन बोर्ड ने इस बाबत आदेश जारी किया।

श्राइन बोर्ड ने एक्स अकाउंट पर लिखा, भारत मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा अगले तीन दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। यात्रा पांच से सात अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट जम्मू-कश्मीर में मौसम विभाग ने चार अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और पांच से सात अक्टूबर तक भारी बारिश, आंधी और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने के साथ कई जगहों पर 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। भूस्खलन की भी आशंका है। इससे जम्मू-श्रीनगर हाईवे, मुगल रोड, बांदीपोरा-राजदान दर्रा, गुरेज सड़क सहित कई मार्गों पर यातायत प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है।