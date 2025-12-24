Language
    जम्मू से लौटे पूर्व सरपंच को पेड़ पर फदे से झूलता मिला पत्नी का शव, अभी चार वर्ष पहले ही हुई थी शादी

    By Sher Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में एक पूर्व सरपंच की पत्नी का शव पेड़ से लटका मिला। महिला की शादी चार साल पहले हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पति पर ...और पढ़ें

    पुलिस अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दे रही है।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामनगर कस्बे से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित पंचायत दिहाड़ी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां संदिग्ध हालात में एक युवा महिला का शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और हैरानी का माहौल है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत दिहाड़ी क्षेत्र में 26 वर्षीय महिला का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतका की पहचान निशा देवी, पत्नी पूर्व सरपंच स्वर्ण सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि निशा देवी की शादी को अभी चार वर्ष ही हुए थे।

    मृतका के पति स्वर्ण सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, जिसके इलाज के लिए वे जम्मू गए हुए थे। मंगलवार को दोनों जम्मू से वापस घर लौटे और रात करीब आठ बजे घर पहुंचे। स्वर्ण सिंह के अनुसार, घर पहुंचने पर निशा ने अत्यधिक थकावट की बात कही और खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। उन्होंने खिचड़ी बनाई, दोनों ने साथ खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगे।

    कुछ देर बाद निशा कमरे से बाहर चली गई। करीब पांच मिनट इंतजार के बाद जब उन्होंने आवाज लगाई और कोई जवाब नहीं मिला तो वे बाहर देखने गए। रसोई और बाथरूम दोनों बाहर से बंद पाए गए। इसके बाद वे घर से कुछ आगे बढ़े, जहां निशा देवी का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला।

    यह दृश्य देखते ही स्वर्ण सिंह घबरा गए और शोर मचाया, जिस पर उनके माता-पिता और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की खबर फैलते ही पूरा गांव सदमे में डूब गया। ग्रामीणों के बीच यही सवाल गूंजता रहा कि आखिर निशा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। स्वर्ण सिंह ने बताया कि उनके घर में माता-पिता और पत्नी के अलावा कोई नहीं था और उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रामनगर उपजिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।