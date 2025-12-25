जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशे के खिलाफ एक्शन, पांच साल से फरार तस्कर उधमपुर से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,उधमपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उधमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले पांच वर्षों से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा एक नशा तस्कर को ऊधमपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन ऊधमपुर की टीम ने अपने थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक ऐसे मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो वर्ष 2020 से फरार चल रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अख्तर हुसैन पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी स्याल सल्लन, ऊधमपुर के के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना उधमपुर में वर्ष 2020 में एफआईआर नंबर 576/2020 के तहत धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा और फरार था। आरोपी को कानून के कटघरे में लाने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय उधमपुर द्वारा धारा 299 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।