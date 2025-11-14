ऊधमपुर पुलिस की नशा-मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 17 आरोपितों के ड्राइविंग लाइसेंस किए रद

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उधमपुर पुलिस ने नशा और मवेशी तस्करी में शामिल 17 आरोपितों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करवाए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू-कश्मीर के सहयोग से की गई है।



पुलिस ने अपनी जांच में पाया उक्त आरोपितों ने अपने वाहनों का नशा और पशुओं की अवैध तस्करी के लिए दुरुपयोग किया था। ऐसे मामलों पर सख्ती बरतते हुए उधमपुर पुलिस ने उनके लाइसेंस रद्द करवाने की कार्रवाई की। ताकि भविष्य में वाहनों का आपराधिक गतिविधियों में उपयोग रोका जा सके और अपराधियों में भय का वातावरण पैदा हो।



एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उधमपुर पुलिस जिले को नशामुक्त और अपराधमुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में पुलिस एक संपूर्ण रणनीति और समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर कानून व्यवस्था को और सशक्त बना रही है।

मवेशी तस्करी के 3 प्रयास विफल, 19 मवेशी मुक्त कराए, 2 आरोपित गिरफ्तार ऊधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के प्रयास के खिलाफ जारी अभियान के तहत मजालता और चिनैनी थाना क्षेत्रों में मवेशी तस्करी के तीन अलग अलग प्रयास विफल किए हैं। तीन प्रयासों में पुलिस ने कुल मिला कर 19 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। मजालता थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो मवेशी तस्करी आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

चिनैनी थाना क्षेत्र पुलिस ने मोटर शेड इलाके में नाका लगाया था। नाके पर जांच के लिए पुलिस टाटा मोबाइल वाहन नंबर जेके03एल5873 को रोका। पुलिस को देख कर चालक वाहन छोड कर मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी तो उसमें से 9 गौवंश मवेशी बरामद किए।

जिनको क्रूरता से बांधा कर ले बिना वैध अनुमति के ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सभी मवेशियों को मुक्त कर सुरक्षित जगह पर भेज दिया और मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस फरार वाहन चालक का पता लगा कर उसे पकडने के लिए कार्रवाई कर रही है।

चिनैनी थाना क्षेत्र में एक अन्य मामले में पुलिस ने टाटा मोबाइल नंबर जेके14जे3731 को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान पुलिस ने इस वाहन में से 6 गोवंशीय मवेशी बरामद किए। इनको भी बिना किसी अनुमति के क्रूरता पूर्वक लाद कर ले जायाजा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच व कार्रवाई शुरु कर दी है।

वहीं मजलाता थाना पुलिस की बट्टल पुलिस चौकी ने एक आटो नंबर जेके14जे1452 को रामकोट से कश्मीर की ओर जाते हुए तलाशी के लिए रोका गया। जांच में आटो में से 4 गोवंशीय मवेशी बिना अनुमति के क्रूर तरीके से बंधा कर ले जाते पाए गए।