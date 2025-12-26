ऊधमपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई, नशा तस्करी मामले में आरोपियों की अंतरिम जमानत रद, जानें पूरा मामला

जागरण संवादददाता, ऊधमपुर। नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक गंभीर मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। न्यायालय ने 2 आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए उन्हें तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं।

पुलिस स्टेशन रैंबल में दर्ज एफआईआर नंबर 204/2025, धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द करवाने में सफलता प्राप्त की। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ऊधमपुर की अदालत द्वारा पारित किया गया।

अदालत ने आरोपी उमर शफी पुत्र मोहम्मद शफी रिगू, निवासी हाउसिंग कालोनी, चनपोरा, श्रीनगर तथा मोहसिन असलम खान पुत्र मोहम्मद असलम खान, निवासी शेखपोरा, बडगाम की अंतरिम जमानत रद्द कर दी।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी डीएसपी तहजीब जहरा जावैद द्वारा प्रस्तुत दलीलों को अदालत ने स्वीकार किया। अदालत को बताया गया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जानबूझकर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने से बच रहे थे तथा अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे।