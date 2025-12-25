उधमपुर: बस अड्डे के पास जूता गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान
उधमपुर के बस अड्डा क्षेत्र में बुधवार सुबह जूतों के एक गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और एक बड़ा ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उधमपुर। शहर के बस अड्डा क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जूतों के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह शहर के बस अड्डा के नजदीक स्थित जूतों के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। गोदाम से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का कार्य शुरू किया।
दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपये का जूता व अन्य सामान जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता के कारण आग को आसपास की दुकानों और अन्य गोदामों तक फैलने से रोक लिया गया। यदि आग फैल जाती, तो इससे बड़ा नुकसान होने की आशंका थी।
इस हादसे में किसी प्रकार के जान के नुकसान की सूचना नहीं है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जिससे समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया।
