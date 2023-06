Udhampur Accident: उधमपुर में बड़ा हादसा, राहगीर को टक्कर मार नदी में जा गिरी कार; एक की मौत-दो घायल

जम्मू-कश्मीर, एएनआई। उधमपुर जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को एक सड़क दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में एक 34 वर्षीय व्यक्ति संजय कुमार की मौत हो गई और 2 घायल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, एक कार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी और उसके बाद पुल से नदी में जा गिरी। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।

