Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उधमपुर में सुरक्षाबलों ने बरामद की AK-47 मैगजीन, पूरे इलाके में दहशत का माहौल

    By Sher Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के चिनैनी तहसील में सुरक्षा बलों को गश्त के दौरान एक एके-47 राइफल की मैगजीन मिली है। सुद्धमहादेव चौकी के बरसाल क्षेत्र में ...और पढ़ें

    Hero Image

    उधमपुर के सुद्धमहादेव में एके-47 मैगजीन बरामद, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के चिनैनी तहसील में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों को पेट्रोलिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुद्धमहादेव चौकी के अंतर्गत बरसाल क्षेत्र में सड़क किनारे एके-47 राइफल की एक मैगजीन बरामद की गई है, जिसके बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह चिनैनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सुद्धमहादेव चौकी की सुरक्षाबलों की पेट्रोलिंग पार्टी सुद्धमहादेव से आगे करीब एक किलोमीटर दूर बरसाल नामक स्थान पर नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में एक एके-47 राइफल की मैगजीन पड़ी मिली।

    सुरक्षाबलों ने मौके पर ही मैगजीन को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। बरामदगी के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है तथा आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सतर्कता बरतने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि मैगजीन यहां कैसे पहुंची और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है।