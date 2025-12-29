उधमपुर में सुरक्षाबलों ने बरामद की AK-47 मैगजीन, पूरे इलाके में दहशत का माहौल
जागरण संवाददाता, उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के चिनैनी तहसील में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों को पेट्रोलिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुद्धमहादेव चौकी के अंतर्गत बरसाल क्षेत्र में सड़क किनारे एके-47 राइफल की एक मैगजीन बरामद की गई है, जिसके बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह चिनैनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सुद्धमहादेव चौकी की सुरक्षाबलों की पेट्रोलिंग पार्टी सुद्धमहादेव से आगे करीब एक किलोमीटर दूर बरसाल नामक स्थान पर नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में एक एके-47 राइफल की मैगजीन पड़ी मिली।
सुरक्षाबलों ने मौके पर ही मैगजीन को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। बरामदगी के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है तथा आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सतर्कता बरतने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि मैगजीन यहां कैसे पहुंची और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है।
