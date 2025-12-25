जम्मू संभाग के लोगों के लिए खुशखबरी, जिला रामबन अस्पताल की पहली एस्थेटिक सर्जरी सफल

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिला अस्पताल रामबन ने चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी पहली एस्थेटिक (कॉस्मेटिक) सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह उपलब्धि जिला स्तर पर उन्नत शल्य चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्पताल में 22 वर्षीय युवक, जो बाइलेटरल टाइप-आईआईबी आइडियोपैथिक गायनेकोमास्टिया से पीड़ित था, की दोनों ओर की सबक्यूटेनियस मास्टेक्टॉमी सर्जरी एपिड्यूरल एनाल्जीसिया के तहत की गई। सर्जरी को डा. यास्सर अराफत ने डा. सैयद मुजम्मिल के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न किया।

सर्जरी से पूर्व मरीज की विस्तृत जांच की गई, जिसमें हार्मोनल प्रोफाइल भी शामिल था, जो पूरी तरह सामान्य पाया गया। एनेस्थीसिया सेवाएं डॉ. रेयाज डागलू द्वारा कुशलतापूर्वक प्रदान की गईं। ऑपरेशन के दौरान जहूर, हारून और रेयाज ने सर्जिकल टीम को महत्वपूर्ण सहयोग दिया।