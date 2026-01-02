किश्तवाड़ एसएसपी नरेश सिंह का बड़ा दावा, 'जिले में 150 से ज्यादा ओवर-ग्राउंड वर्कर काम कर रहे'

संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में आतंकी संगठनों के 150 से ज़्यादा ओवर-ग्राउंड वर्कर काम कर रहे हैं यह कहना है किश्तवाड़ पुलिस का। बताया जा रहा है कि आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 2025 में ज़िले में 1,500 से ज़्यादा घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाए गए।

किश्तवाड़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस नरेश सिंह ने बताया की किश्तवाड़ ज़िले में 151 से ज़्यादा ओ जी डब्ल्यू कर रहे हैं। अब तक 24 ओ जी डब्ल्यू को गिरफ़्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इनके नेटवर्क पर लगातार नज़र रखी जा रही है।'

उन्होंने कहा कि साल के दौरान 97 लोगों के ख़िलाफ़ निवारक कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, 'इन कार्रवाइयों से उन लॉजिस्टिकल, वित्तीय और इंटेलिजेंस नेटवर्क को काफ़ी कमज़ोर किया गया है जो इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देते हैं।

1,500 से ज़्यादा कासो चलाए गए एसएसपी ने कहा कि ज़िले में आतंकवाद विरोधी अभियान ऐसे नेटवर्क के ख़िलाफ़ एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा अब तक ज़िले में स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों के साथ पाँच मुठभेड़ हुई हैं। 1,500 से ज़्यादा कासो चलाए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में तैनाती के साथ ऑपरेशन जारी हैं। आतंकवाद में शामिल 36 लोग पाकिस्तान भाग गए और ऐसे 18 लोगों की संपत्तियाँ ज़ब्त कर ली गईं। उन्होंने कहा, 'दूसरों की संपत्तियों को सील करने की प्रक्रिया चल रही है।'

उन्होंने कहा कि पुलिस आतंकवाद विरोधी अभियानों में सबसे आगे रही और ज़िले में छह बड़े आतंकवाद विरोधी अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 2025 में दर्ज 394 मामलों में से 369 का निपटारा किया गया उन्होंने कहा इन इंटेलिजेंस-आधारित और इलाके के हिसाब से किए गए ऑपरेशनों से तीन विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिससे किश्तवाड़ के मुश्किल और संवेदनशील इलाकों में आतंकी संगठनों की मौजूदगी को फिर से ज़िंदा करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा।

पुलिस ने कुल अपराध निपटान में भी काफ़ी सुधार दर्ज किया। एसएसपी ने बताया कि 2025 में दर्ज 394 मामलों में से 369 का निपटारा किया गया, जिससे निपटान दर 93.65 प्रतिशत रही, जबकि 2024 में यह 86.98 प्रतिशत थी।