वैष्णो देवी की नगरी कटड़ा में विकास को लेकर हाई लेवल मीटिंग, स्मार्ट सड़कों- बिजली और पेयजल को लेकर हुई चर्चा

संवाद सहयोगी, कटड़ा। मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा नगर के समग्र और योजनाबद्ध विकास को लेकर सोमवार महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जम्मू मंडलायुक्त रमेश कुमार ने की। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय निदेशक जम्मू के अलावा पीडब्ल्यूडी (पीर पंजाल), यूईईडी जम्मू तथा जल शक्ति (पीएचई) जम्मू के मुख्य अभियंता उपस्थित रहे।



यह बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 6 जून 2025 को कटड़ा दौरे के दौरान सौंपे गए ज्ञापन के संदर्भ में बुलाई गई थी, जिसमें कटड़ा नगर से जुड़े प्रमुख विकासात्मक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। ज्ञापन में कटड़ा में तीन स्मार्ट सड़कों के निर्माण, 24×7 पेयजल आपूर्ति तथा चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसी अहम मांगें शामिल थीं।

बैठक में उपस्थित एसएमवीडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव राज शर्मा ने कटड़ा की बढ़ती तीर्थाटन और पर्यटन महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि कटड़ा माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का प्रमुख आधार शिविर है, इसलिए यहां बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्मार्ट रोड परियोजनाओं, स्थायी जलापूर्ति और निर्बाध बिजली को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया।