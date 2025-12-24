Language
    वैष्णो देवी की नगरी कटड़ा में विकास को लेकर हाई लेवल मीटिंग, स्मार्ट सड़कों- बिजली और पेयजल को लेकर हुई चर्चा

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    वैष्णो देवी की नगरी कटड़ा में विकास को लेकर हाई लेवल मीटिंग (File Photo)

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा नगर के समग्र और योजनाबद्ध विकास को लेकर सोमवार  महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जम्मू मंडलायुक्त  रमेश कुमार ने की। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय निदेशक जम्मू के अलावा पीडब्ल्यूडी (पीर पंजाल), यूईईडी जम्मू तथा जल शक्ति (पीएचई) जम्मू के मुख्य अभियंता उपस्थित रहे।

    यह बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 6 जून 2025 को कटड़ा दौरे के दौरान सौंपे गए ज्ञापन के संदर्भ में बुलाई गई थी, जिसमें कटड़ा नगर से जुड़े प्रमुख विकासात्मक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। ज्ञापन में कटड़ा में तीन स्मार्ट सड़कों के निर्माण, 24×7 पेयजल आपूर्ति तथा चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसी अहम मांगें शामिल थीं।

    बैठक में उपस्थित एसएमवीडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक  बलदेव राज शर्मा ने कटड़ा की बढ़ती तीर्थाटन और पर्यटन महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि कटड़ा माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का प्रमुख आधार शिविर है, इसलिए यहां बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्मार्ट रोड परियोजनाओं, स्थायी जलापूर्ति और निर्बाध बिजली को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया।

    बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वह 45 दिनों के भीतर अपनी-अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें, जिसके उपरांत एक और विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त बैठक में सीवरेज प्रबंधन, अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे मसाज करने वालों, हुड़दंगियों व भिक्षावृत्ति से जुड़ी समस्याओं, पर्याप्त सशुल्क पार्किंग स्थलों की आवश्यकता, तथा कटड़ा नगर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की गई।

    विधायक बलदेव राज शर्मा ने कहा कि कटड़ा के सुनियोजित विकास से न केवल स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुगम और सुरक्षित अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने प्रशासन द्वारा इस दिशा में उठाए गए ठोस कदमों की सराहना की। बैठक के समापन पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मंडलायुक्त रमेश कुमार का आभार व्यक्त किया और इसे कटड़ा के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस और सकारात्मक पहल बताया।