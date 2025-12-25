Language
    उधमपुर जीएमसी में बड़ा हादसा, निर्माण कार्य में लोहे की पाइप गिरने से ठेकेदार की मौत

    By Sher Singh Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:14 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एक दुखद हादसा हुआ। निर्माण कार्य के दौरान लोहे की पाइप गिरने से एक कॉन्ट्रैक्टर की मौके ...और पढ़ें

    उधमपुर जीएमसी में बड़ा हादसा, निर्माण कार्य में लोहे की पाइप गिरने से ठेकेदार की मौत (File Photo)

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। जीएमसी ऊधमपुर में 200 बेड के नए ब्लाक के निर्माण कार्य के दौरान बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत के निरीक्षण के दौरान ऊपर से लोहे की पाइप गिरने से संजीव कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक संजीव शर्मा निवासी जम्मू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत उपचार के लिए जीएमसी ऊधमपुर में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कांट्रेक्टर की मौत के बाद अब दोनों ही परियोजना का काम कुछ समय प्रभावित होने की आशंका बन गई है।

    जीएमसी ऊधमपुर में 200 बेड के नए ब्लाक का निर्माण कार्य बीते करीब दो वर्षों से चल रहा है, जिसका कांट्रेक्ट संजीव कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला हुआ था। बुधवार को कंपनी के मालिक संजीव शर्मा स्वयं कार्य का निरीक्षण करने जीएमसी पहुंचे थे। वह पिछले कुछ दिनों से हर रोज ऊधमपुर पहुंच कर काम कर निरीक्षण कर रहे थे।

    बुधवार को निरीक्षण के दौरान वह निर्माणाधीन इमारत के नीचे खड़े थे, तभी ऊपर से अचानक लोहे की एक भारी पाइप उनके ऊपर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम न के बराबर नजर आए, जिससे निर्माण कार्यों में सेफ्टी मेजर्स को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही विधायक पवन कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

    परिवार को नहीं, पूरे उधमपुर को नुकसान

    इस मौके पर विधायक पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि कांट्रेक्टर की इस तरह हुई मौत से केवल उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे उधमपुर शहर को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि संजीव शर्मा एक अच्छे और जिम्मेदार कांट्रेक्टर थे, जो अस्पताल की नई इमारत का काम जल्द से जल्द और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने बताया कि संजीव शर्मा ने अस्पताल की इमारत का कार्य पूरा करने के बाद शहर के भीतर दो मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आश्वासन दिया था।

    नगर परिषद कार्यालय के स्थान पर बनाई जा रही मल्टीलेवल पार्किंग का काम भी अगले कुछ महीनों में पूरा किया जाना था। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से ऊधमपुर शहर के विकास कार्यों को भी गहरा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा ऊधमपुर कांट्रेक्टर के परिवार के साथ खड़ा।
    मंगलवार को जीएमसी ऊधमपुर में हादसे का शिकार हो गई थी एंबुलेंस

    जीएमसी ऊधमपुर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार को एक एंबुलेस हादसे का शिकार हो गई थी। इसके बाद जीएमसी में चल रहे कार्य के दौरान ही निर्माण कार्य वाले स्थलों पर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़ा हुआ था। मौके न तो कोई कंस्ट्रक्शन टेप लगाई गई थी, स्पष्ट और बड़े चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए थे। सुरक्षा गाइडलाइंस न के बराबर थे। दूसरे ही दिन बुधवार को हादसे में कांट्रेक्टर की मौत हो गई।