कड़ाके की ठंड के बावजूद मां वैष्णो देवी यात्रा जारी, 21 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

संवाद सहयोगी, कटड़ा। कटड़ा सहित मां वैष्णो देवी के पावन दरबार में सोमवार को दिनभर मौसम साफ रहा। सुबह से ही आसमान साफ रहने से श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान राहत मिली। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहा, जिससे ठिठुरन बनी रही, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।

यात्रा मार्ग दिनभर 'मां वैष्णो देवी के जयकारों' से गूंजता रहा। मौसम अनुकूल रहने के चलते मां वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा भी दिनभर सुचारू रूप से जारी रही। हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन से विशेषकर बुजुर्ग, बीमार तथा कम समय में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिली। यात्रा को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से चलती रही।



आंकड़ों के अनुसार, सोमवार देर शाम 7 बजे तक देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 21 हजार श्रद्धालु आरएफआईडी कार्ड लेकर पवित्र भवन की ओर रवाना हो चुके थे, जबकि रविवार को लगभग 23600 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए।