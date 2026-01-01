सीआरपीएफ ने रामबन में जवानों को दिया चिनाब ओपन एयर जिम का तोहफा, व्यायाम करते दिखे जवान व अधिकारी

इस अवसर पर कमांडेंट एन रणबीर सिंह, सेकंड-इन-कमांड विक्रम सिंह और एके दीक्षित के साथ अधिकारियों, परिवारों, 84 बटालियन के जवानों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।



ओपन एयर जिम को विशेष रूप से सीआरपीएफ कर्मियों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। इसमें 12 अलग-अलग उपकरण हैं। जो ताकत, कार्डियो और लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित हैं। इनकी मदद से सीआरपीएफ जवानों की समग्र फिटनेस सुनिश्चित की जा सकेगी।



कमांडेंट ने समारोह में कहा कि एक कांबेट फोर्स के लिए शारीरिक फिटनेस सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी बताया कि खेलकूद और जिम गतिविधियां जवानों में फिटनेस की भावना पैदा करने के सबसे प्रभावी साधन हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह आधुनिक सुविधा विकसित की गई है।, जिससे बटालियन में फिटनेस की संस्कृति और मजबूत हो सके।



इसके अलावा 84 बटालियन बूम रामबन में पहले से ही दो बैडमिंटन कोर्ट, एक वालीबाल कोर्ट, एक लान टेनिस कोर्ट और एक आधुनिक जिम मौजूद है।