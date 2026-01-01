Language
    सीआरपीएफ ने रामबन में जवानों को दिया चिनाब ओपन एयर जिम का तोहफा, व्यायाम करते दिखे जवान व अधिकारी

    By Amit Mahi Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:59 PM (IST)

    सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने नए साल पर बूम रामबन स्थित अपने टैक्टिकल मुख्यालय में जवानों के लिए चिनाब ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। 84 बटालियन की फर्स्ट ल ...और पढ़ें

    जवानों को चिनाब ओपन एयर जिम का तोहफा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। नए साल की शुरुआत पर सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने अपने टैक्टिकल हेडक्वार्टर बूम रामबन में जवानों को चिनाब ओपन एयर जिम का तोहफा देकर की। इस ओपन एयर जिम का औपचारिक उद्घाटन 84 बटालियन की फर्स्ट लेडी एन गयबती देवी ने किया।

    इस अवसर पर कमांडेंट एन रणबीर सिंह, सेकंड-इन-कमांड विक्रम सिंह और एके दीक्षित के साथ अधिकारियों, परिवारों, 84 बटालियन के जवानों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

    ओपन एयर जिम को विशेष रूप से सीआरपीएफ कर्मियों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। इसमें 12 अलग-अलग उपकरण हैं। जो ताकत, कार्डियो और लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित हैं। इनकी मदद से सीआरपीएफ जवानों की समग्र फिटनेस सुनिश्चित की जा सकेगी।

    कमांडेंट ने समारोह में कहा कि एक कांबेट फोर्स के लिए शारीरिक फिटनेस सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी बताया कि खेलकूद और जिम गतिविधियां जवानों में फिटनेस की भावना पैदा करने के सबसे प्रभावी साधन हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह आधुनिक सुविधा विकसित की गई है।, जिससे बटालियन में फिटनेस की संस्कृति और मजबूत हो सके।

    इसके अलावा 84 बटालियन बूम रामबन में पहले से ही दो बैडमिंटन कोर्ट, एक वालीबाल कोर्ट, एक लान टेनिस कोर्ट और एक आधुनिक जिम मौजूद है।