    चलो बुलावा आया है... नए साल पर मां वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की उमड़ी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

    By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:00 AM (IST)

    नव वर्ष 2026 के आगमन पर मां वैष्णो देवी भवन श्रद्धालुओं से गुलजार है। विश्व भर से भक्त दर्शन के लिए उमड़े हैं, जिससे कटड़ा से भवन तक लंबी कतारें लगी है ...और पढ़ें

    नव वर्ष 2026 पर मां वैष्णो देवी में भक्तों की भारी भीड़ सुरक्षा के कड़े इंतजाम।

    राकेश शर्मा, कटड़ा। नव वर्ष 2026 के आगमन को लेकर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी का भवन श्रद्धालुओं से गुलजार हो गया है। नव वर्ष पर मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक होने को लेकर विश्व भर से श्रद्धालुओं का जन्म सैलाब उमड़ा हुआ है। आधार शिविर कटड़ा में पंजीकरण की बात हो या फिर मां वैष्णो देवी भवन पर मां के चरणों में हाजिरी लगाने की बात हर तरफ श्रद्धालु लंबी-लंबी कतारों में लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा भाव से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

    श्रद्धालुओं के उमड़े जंग सैलाब के मध्य नजर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी यहां तक की श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सीईओ सचिन कुमार वैश्य स्वयं पल-पल की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने एक और जहां बाण गंगा क्षेत्र में यात्रा प्रबंधन का जायजा लिया तो दूसरी और भवन मार्ग पर भी यात्रा स्थिति का आकलन किया ।ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कमी ना हो ।सुरक्षा के प्रबंध अत्यंत कड़े किए गए हैं।

    मां वैष्णो देवी भवन परिसर में नव वर्ष को लेकर किसी भी तरह की भगदड़ ना हो जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस, सुरक्षा बल, श्राइन बोर्ड के अधिकारी, आपदा प्रबंधन दल आदि पूरी सतर्कता बरते हुए हैं। श्रद्धालुओं को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं वह सीधे आधार शिविर कटड़ा की ओर रवाना हो जाए। ताकि कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो ।दूसरी और मां वैष्णो देवी भवन परिसर हो या फिर मार्ग या फिर प्रवेश द्वार दर्शनी डियोड़ी श्रद्धालुओं के आरएफआईडी यात्रा कार्ड की लगातार जांच की जा रही है।

    आधार शिवीर कटड़ा में पंजीकरण को लेकर श्रद्धालुओं को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े जिसको लेकर सभी पंजीकरण केंद्र श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और श्रद्धालु लगातार पंजीकरण करवाने के साथ ही आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर अपने परिवार के साथ भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ।हालांकि बुधवार को मौसम दिनभर बेरुखी भरा रहा क्योंकि दिन भर आसमान पर घने बादलों का जमघट लगा रहा और लगातार बर्फीली हवाई चलती रही।

    हालांकि बावजूद इसके एक और वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश लगातार बना हुआ है तो दूसरी और हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा तथा रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं पूरी तरह से सुचारू रही। वहीं, आधार शिविर कटड़ा में देश भर से आए श्रद्धालु अपने अंदाज में नव वर्ष मना रहे हैं। क्योंकि जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा विशाल लंगर आयोजित किया गए हैं तो दूसरे माता के जागरण का दौर लगातार जारी है।

    नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आधार शिवीर कटड़ा के मुख्य बस अड्डे पर प्रसिद्ध गायक संजीव सूद अपनी प्रस्तुति देंगे तो वहीं कटड़ा के रेलवे मार्ग पर मां वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित जागरण में पंजाब के प्रसिद्ध गायक मणि लाडला अपनी प्रस्तुति देंगे।

    नव वर्ष को लेकर भवन मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा पूरी तरह से श्रद्धालुओं से गुलज़ार है और हर तरफ श्रद्धालुओं की जबरदस्त चहल-पहल बनी हुई है ।31 दिसंबर यानी कि बुधवार शाम 4:00 बजे तक करीब 25000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे वही जारी दिसंबर माह में अब तक 550 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं तो दूसरी और जारी वर्ष 2025 में अब तक 69.75 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हुए।

    जहां एक और मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने को लेकर श्रद्धालुओं का जोश लगातार बना हुआ है तो दूसरी ओर रेलवे विभाग द्वारा कुछ विशेष ट्रेनें भी चलाई गई है उम्मीद की जा रही है कि नव वर्ष के पहले सप्ताह तक मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहेगा। वर्ष 2024 में 9484182 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे थे तो वही वर्ष 2025 में अनुमानित 69.75 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हुए हैं यानी कि वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में करीब 25 लाख श्रद्धालु कम संख्या में मां के दरबार पहुंचे। इसके विभिन्न कारण रहे।