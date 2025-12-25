जम्मू-कश्मीर: उधमपुर के सेंट थॉमस चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम, शांति और प्रेम का दिया संदेश

जागरण संवाददाता, उधमपुर। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर शहर के सेंट थामस चर्च में श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर शहरवासियों तक प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रेम और सच्चाई का संदेश पहुंचाया गया। कार्यक्रम में प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित झांकियां भी प्रस्तुत की गईं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग चर्च पहुंचे। इस अवसर पर डीडीसी चेयरमैन लाल चंद, चनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया सहित शहर के कई गणमान्य लोग भी पहुंचे थे।

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सेंट थामस चर्च में आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ शाम करीब चार बजे चर्च के बिशप डा. संतोष थामस की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर आधारित भजन और गीत प्रस्तुत किए, जिनके माध्यम से उनके त्याग, करुणा और प्रेम का संदेश दिया गया। कलाकारों ने नृत्य व अन्य कई प्रस्तुतियों के जरिए प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशियां साझा करते हुए सभी को सच्चाई, शांति और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

इस मौके पर बिशप डॉ. संतोष थामस ने सभी को क्रिश्चियन समुदाय की ओर से क्रिसमस और आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि क्रिसमस केवल किसी एक समुदाय का पर्व नहीं है, बल्कि यह खुशी और मानवता का संदेश देने वाला त्योहार है, जिसे पूरी दुनिया में हर धर्म और वर्ग के लोग मिलकर मनाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि क्रिसमस हमें दूसरों की भलाई करने, जरूरतमंदों की सहायता करने और एक-दूसरे के सुख-दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सीख देता है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु का जीवन प्रेम, करुणा और सेवा का प्रतीक है, जिसे अपनाकर ही समाज में शांति और भाईचारा कायम किया जा सकता है।