जागरण संवाददाता, रामबन। जिला पुलिस रामबन ने वर्ष 2025 में सुरक्षा कड़ी रखते हुए पाकिस्तान से संचालित जम्मू कश्मीर नेशनल आप्रेटिव फ्राम पाकिस्तान(जेकेनोप) नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार किया और कार्रवाई करते हुए इनकी अनुमानित 1.52 करोड़ कीमत की 41 कनाल और 14 मरला भूमि को अटैच किया।

यह जानकारी जिला पुलिस कार्यालय रामबन में आयोजित वार्षिक प्रेसवार्ता में एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने मीडिया को वर्षभर की उपलब्धियों से अवगत कराते हुए दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई उन तत्वों के खिलाफ है जो पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में जुटे थे। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस ने वर्षभर सेना, सीएपीएफ, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस की विभिन्न शाखाओं के साथ समन्वय बनाकर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लागू की, जिसका परिणाम यह रहा कि वर्ष 2025 रामबन जिले में शांतिपूर्ण और घटनारहित रहा।



एसएसपी रामबन ने कहा कि आतंक समर्थक तत्वों और ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। एक पूर्व आंतकी को पीएसए में बंद किया गया, आत्मसमर्पित आतंकियों, उनके सहयोगियों और ओजीडब्यू लगातार निगरानी रखी गई और 84 ओजीडब्ल्यूज पर रोकथामात्मक कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि 32 अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सत्यापन और निष्कासन प्रक्रिया शुरू की गई। होटल नियमों के पालन को सुनिश्चित करते होटल पाइन हेरिटेज, पत्नीटप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और होटल संचालकों को जागरूक किया गया।



कानून व्यवस्था की स्थिति पर जानकारी देते हुए एसएसपी रामबन ने कहा कि जिले में 15 शांति समितियां गठित गई, 462 पुलिस पब्लिक बैठकें और 172 थाना दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास और संवाद मजबूत हुआ।