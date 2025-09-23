उधमपुर में सेना के जवान ने किया सुसाइड, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली

उधमपुर में पुराने कमांड अस्पताल के पास एक दुखद घटना में एक सेना के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। मृतक हवलदार/ड्राइवर मादा सोनी गोपी कृष्णा 410 फील्ड हॉस्पिटल से थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जवान ने इंसास राइफल से सेना के वाहन में खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सेना और पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

