उधमपुर में सेना के जवान ने किया सुसाइड, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली
उधमपुर में पुराने कमांड अस्पताल के पास एक दुखद घटना में एक सेना के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। मृतक हवलदार/ड्राइवर मादा सोनी गोपी कृष्णा 410 फील्ड हॉस्पिटल से थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जवान ने इंसास राइफल से सेना के वाहन में खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सेना और पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर के पुराने कमांड अस्पताल (एमएच) के पास मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक सेना के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रिवायत पैलेस के सामने घटी। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
मृतक की पहचान हवलदार/ड्राइवर मादा सोनी गोपी कृष्णा, यूनिट 410 फील्ड हॉस्पिटल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जवान ने इंसास राइफल से सेना के वाहन (टैक्टिकल नंबर 264, 12डी 18925एच) में खुद को गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया।
सेना और पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में और जानकारी का इंतजार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।