    जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जंगली जानवरों का आतंक, भालू और तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल

    By raziya noor Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:26 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के दूरू इलाके में जंगली जानवरों के हमलों से दहशत फैल गई। शुक्रवार सुबह एक भालू ने क्रालमद और वावथर गांवों में हमला कर चार लोगों को घायल कर दिया जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य घटना में मंजमोह गांव में एक तेंदुए ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया। निवासियों ने वन्यजीव विभाग से सुरक्षा उपायों की मांग की है।

    भालू और तुंदुए के हमले में पांच लोग घायल

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दूरू इलाके में शुक्रवार सुबह जंगली जानवरों के हमलों में एक महिला समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, पास के धान के खेतों से भटककर आया एक भालू क्रालमद और वावथर गांवों में तीन अलग-अलग हमलों को अंजाम देकर चार लोगों को घायल कर दिया। पीड़ितों की पहचान वावथर निवासी साजा बानो, वावथर निवासी गुलाम मोहम्मद भट, सादिवारा निवासी सबज़ार अहमद सेह और बुमन सादिवारा निवासी अब्दुल रशीद के रूप में हुई है। उन्हें अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

    मंजमोह गांव में एक अलग घटना में, एक तेंदुए ने बशीर अहमद डार पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर कर दिया गया।

    डूरू स्थित नियंत्रण कक्ष के अधिकारी स्थिति का आकलन करने और सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश फैल गया है। उन्होंने वन्यजीव विभाग पर जंगली जानवरों के मानव बस्तियों में घुसने की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। निवासियों ने तत्काल निवारक उपायों की मांग की है, जिसमें गश्त बढ़ाना और कृषि क्षेत्रों व घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक तंत्र स्थापित करना शामिल है।