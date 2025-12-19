जम जाएंगी नदियां और झरने, क्या होता है चिल्ला-ए-कलां? कश्मीर में 40 दिन बरपेगा कहर

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। वहीं, मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। स्नोफॉल होने से उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह साफ है कि अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं, कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू हो रहे कठोर सर्दी वाले चिल्ला-ए-कलां के साथ लोगों को मौसम और सर्द महसूस होगा। इसकी अवधि 40 दिन होती है और इस दौरान नदियां और झरने तक जम जाते हैं। ये चिल्ला-ए-कलां क्या होता है और घाटी में इसका क्या प्रभाव होता है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।