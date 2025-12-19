Himachal Weather: हिमाचल में स्नोफॉल शुरू, रोहतांग में लगी पर्यटकों की भीड़, अब दो दिनों के लिए बंद

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश की ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में वीरवार को हल्का हिमपात हुआ, जबकि प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहे। इसके कारण अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट सोलन में सात और कांगड़ा में चार डिग्री सेल्सियस की आई है। दोनों स्थानों पर प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ऊना, मंडी, धर्मशाला में छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मंडी में कोहरे के कारण वाहन चालक परेशान हुए। मरम्मत कार्य के लिए दो दिन बंद रहने के बाद रोहतांग दर्रे पर वीरवार को 428 वाहन पहुंचे।

मौसम विभाग ने 19 दिसंबर को भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावना जताई है। मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। 20 व 21 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर रहेगा,