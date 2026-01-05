ऊड़ी अस्पताल में शिशु की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, जांच समिति गठित
ऊड़ी के उप-जिला अस्पताल में एक महीने के शिशु असगर अली की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका दावा है कि डॉक्टरो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी स्थित उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) में रविवार को एक महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल में तैनात डाक्टरों पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार, शिशु जिसकी पहचान असगर अली पुत्र मेहबूब मुगल निवासी बांदी,ऊड़ी के रूप में हुई है को रविवार सुबह गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। परिवार के एक करीबी सदस्य साजिद अहमद ने बताया कि डाक्टरों ने बच्चे की ठीक से जांच नहीं की और इसके बजाय परिवार को निजी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी, जिससे देरी हुई और यह घातक साबित हुई।
उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में मौजूद डाक्टरों द्वारा शिशु पर समय पर उपचार न करना शिशु की मौत का सबब बन गया। शिशु की मौत से नाराज उसके परजिनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए जिसमें शिशु की मां अस्पताल के बाहर रोती हुई और डाक्टरों पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है।
डॉक्टरों ने बच्चे की जांच करने से इनकार कर दिया
परिजनों न दावा किया कि डाक्टरों ने उसके बच्चे की जांच करने से इनकार कर दिया और परिवार को यह कहते हुए निजी क्लिनिक जाने के लिए कहा कि रविवार है और अस्पताल में कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं है। हालांकि, ऊड़ी के ब्लाक मेडिकल आफिसर (बीएमओ) डा. बलविंदर सिंह ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि शिशु की जांच की गई और प्रोटोकाल के अनुसार उसे चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए डाक्टरों ने उसे उन्नत उपचार के लिए जीएमसी बारामूला में तत्काल रेफर करने की सलाह दी थी। लेकिन परिवार ने रेफर किए गए सरकारी अस्पताल जाने के बजाय एक निजी बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चुना। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने घटना की जांच और तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।