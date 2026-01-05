ऊड़ी अस्पताल में शिशु की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, जांच समिति गठित

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी स्थित उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) में रविवार को एक महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल में तैनात डाक्टरों पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, शिशु जिसकी पहचान असगर अली पुत्र मेहबूब मुगल निवासी बांदी,ऊड़ी के रूप में हुई है को रविवार सुबह गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। परिवार के एक करीबी सदस्य साजिद अहमद ने बताया कि डाक्टरों ने बच्चे की ठीक से जांच नहीं की और इसके बजाय परिवार को निजी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी, जिससे देरी हुई और यह घातक साबित हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में मौजूद डाक्टरों द्वारा शिशु पर समय पर उपचार न करना शिशु की मौत का सबब बन गया। शिशु की मौत से नाराज उसके परजिनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए जिसमें शिशु की मां अस्पताल के बाहर रोती हुई और डाक्टरों पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है।