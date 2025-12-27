श्रीनगर में यूपी के नाबालिग लड़के का रेता गला, अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से किया हमला

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के सफाकदल इलाके में एक गैर-स्थानीय नाबालिग लड़के का कथित तौर पर धारदार चीज से गला काट दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर घायल नाबालिग को SMHS अस्पताल में भर्ती कराया।

यूपी का रहने वाला है मृतक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले के रूप में हुई है, जो फिलहाल श्रीनगर के सफाकदल में किराए के कमरे में रह रहा था। उसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है।