    श्रीनगर में यूपी के नाबालिग लड़के का रेता गला, अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से किया हमला

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    श्रीनगर के सफाकदल इलाके में एक 16 वर्षीय गैर-स्थानीय नाबालिग लड़के का कथित तौर पर धारदार चीज़ से गला काट दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के सफाकदल इलाके में एक गैर-स्थानीय नाबालिग लड़के का कथित तौर पर धारदार चीज से गला काट दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर घायल नाबालिग को SMHS अस्पताल में भर्ती कराया।

    यूपी का रहने वाला है मृतक

    आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले के रूप में हुई है, जो फिलहाल श्रीनगर के सफाकदल में किराए के कमरे में रह रहा था। उसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है।

    घटना की जांच में जुटी पुलिस

    घायल लड़के की वर्तनाम स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आगे की जांच जारी है।

    3 ओवर ग्राउंड वर्कर्स अरेस्ट

    इस बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां में तीन कथित ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया है। ये लोग बार-बार राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल पाए गए। उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)के तहत कार्रवाई जारी है।