    कश्मीर में LoC के पास मिले पाकिस्तानी झंडे वाले दो गुब्बारे, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

    By Naveen Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:03 PM (IST)

    उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बारामुला और कुपवाड़ा में पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे मिलने से सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। बारामुला के ...और पढ़ें

    सुरक्षाबल ने उत्तरी कश्मीर में दो जगहों से पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे बरामद किए। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पास दो अलग-अलग जगहों से पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे बरामद किए हैं, जिसके बाद बारामुला और कुपवाड़ा के अग्रिम इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इस तरह के गुब्बारे अक्सर जिला कठुआ, सांबा, जम्मू और राजौरी के सीमांत इलाकों में विशेषकर घुसपैठ की दृष्टि से संवेदनशील कहे जाने वाले इलाको में मिलते हैं। इसलिए उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी ध्वज और गुब्बारे मिलने की घटना को सुरक्षा एजेंसियं गंभीरता से लेते हुए विभिन्न पहलुओं के आधार पर इसकी जांच कर रही हैं।

    संबंधित अधिकारियों ने बताया कि बारामुला ज़िले के खादिनयार इलाके में सरना टसप के पास करीब दस गुब्बारों पर लगा एक पाकिस्तानी झंडा उतरता हुआ देखा गया। सेना की 46 राष्ट्रीय राइफल्स के गश्ती दल ने इसे देखा और तुरंत मौके पर जाकर गुब्बारों और झंडे को ज़ब्त कर लिया। एक दूसरी घटना में, कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा इलाके के नौगाम में एक पेड़ के ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ एक गुब्बारा मिला। गुब्बारे को स्थानीय लोगों ने देखा और तुरंत सुरक्षा बलों को सूचित किया। सूचना मिलते ही सेना के जवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया।

    संबधित सैन्याधिकारियों ने बताया कि हो सकता है कि यह गुब्बारे हवा के कारण उड़कर इस तरफ आ गए हो लेकिन जिस इलाके में यह गुब्बारे मिले हैं वह नियंत्रण रेखा के पास हैं और आतंकियों द्वारा घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो इलाकों में जो एक दूसरे से काफी दूर हैं और एलओसी पर हैं, इस तरह से पाकिस्तानी गुब्बारों का झंडे के साथ उड़कर आना महज संयोग नहीं हो सकता।

    उन्होंने कहा कि जम्मू प्रांत में इस तरह के पाकिस्तानी गुब्बारे अक्सर उन्हीं इलाकों में आए दिन मिलते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हैं और घुसपैठ की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। इसलिए इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

    उन्होंने बताया कि सरना टाप उड़ी और नौगाम सेक्टर में अग्रिम इलाकों में रहने वाले आतंकियों के सभी पुराने गाइडों और ओवरग्राउंड वर्करों की लगातार निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वह अपने इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते ही तुरंत निकटवर्ती सुरक्षा चौकी को सूचित करें।