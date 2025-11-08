डॉक्टर नहीं आतंकवाद... आतंकियों व हथियार छुपाने के लिए कर रहा था अस्पताल का इस्तेमाल; कश्मीर दहलाने की रची थी साजिश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क को फिर से खड़ा करने में जुटे जिहादी डॉक्टर आदिल अहमद राथर राजकीय मेडिकल कॉलेज जीएमसी अस्पताल अनंतनाग का इस्तेमाल हथियारों के छिपाने व आतंकियों की मदद के लिए कर रहा था। पुलिस ने शनिवार को जीएमसी अनंतनाग में उसके लाकर से उसकी निशानेदही पर एक एसाल्ट राइफल व कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है।

इस मामले में अभी तक आठ लोगों को पकड़े जाने की सूचना है। आदिल अहमद राथर को जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल एसओजी ने गत गुरूवार को सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। वह वहां अंबाला मार्ग पर स्थित एक निजि अस्पताल में बीते कुछ माह से काम कर रहा था और लगभग एक माह पहले ही उसने वहां एक महिला डाक्टर से शादी भी की है। काजीगुंड का रहने वाला आदिल अहमद 24 अक्टूबर 2024 तक जीएमीसी अस्पताल अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डाक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका है।

जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क फिर से खड़ा करने की कोशिश संबधित सूत्रों ने बताया कि आदिल अहमद राथर और उसके अन्य साथियों ने गत माह श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र नौगाम और उसके साथ सटे इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर भी चिपकाए थे। आदिल अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घाटी में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क फिर से खड़ा करने में लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि पोस्टर चिपकाने और जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से संबधित अंजाम दिए जाने वाली गतिविधियों को अपने साथियों को समझाने के बाद वह वापस सहारनपुर लौट गया था।