Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉक्टर नहीं आतंकवाद... आतंकियों व हथियार छुपाने के लिए कर रहा था अस्पताल का इस्तेमाल; कश्मीर दहलाने की रची थी साजिश

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:22 PM (IST)

    गिरफ्तार डॉक्टर आदिल ने पूछताछ में जैश-ए-मोहम्मद की कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश का खुलासा किया है। उसने बताया कि उसे जैश-ए-मोहम्मद ने एक एसाल्ट राइफल दी थी, जो उसने जीएमसी अस्पताल अनंतनाग के एक लॉकर में छिपाई थी। एओजी ने राइफल बरामद कर ली है और आदिल से पूछताछ जारी है। पुलवामा के एक डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोगों की जान बचाने वाला नहीं, जान लेने वाला आतंकी डॉक्टर आदिल। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क को फिर से खड़ा करने में जुटे जिहादी डॉक्टर आदिल अहमद राथर राजकीय मेडिकल कॉलेज जीएमसी अस्पताल अनंतनाग का इस्तेमाल हथियारों के छिपाने व आतंकियों की मदद के लिए कर रहा था। पुलिस ने शनिवार को जीएमसी अनंतनाग में उसके लाकर से उसकी निशानेदही पर एक एसाल्ट राइफल व कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में अभी तक आठ लोगों को पकड़े जाने की सूचना है। आदिल अहमद राथर को जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल एसओजी ने गत गुरूवार को सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है।

    वह वहां अंबाला मार्ग पर स्थित एक निजि अस्पताल में बीते कुछ माह से काम कर रहा था और लगभग एक माह पहले ही उसने वहां एक महिला डाक्टर से शादी भी की है। काजीगुंड का रहने वाला आदिल अहमद 24 अक्टूबर 2024 तक जीएमीसी अस्पताल अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डाक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका है।

    जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क फिर से खड़ा करने की कोशिश

    संबधित सूत्रों ने बताया कि आदिल अहमद राथर और उसके अन्य साथियों ने गत माह श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र नौगाम और उसके साथ सटे इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर भी चिपकाए थे। आदिल अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घाटी में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क फिर से खड़ा करने में लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि पोस्टर चिपकाने और जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से संबधित अंजाम दिए जाने वाली गतिविधियों को अपने साथियों को समझाने के बाद वह वापस सहारनपुर लौट गया था।

    6 लोगों को किया गिरफ्तार

    नौगाम में जैश के पोस्टर मिलने के बाद पुलिस ने सभी संदिग्ध तत्वों केा चिह्नित करने के अलावा सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की और छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि जिस दाढ़ी वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है, वह कोई और नहीं दक्षिण कश्मीर का रहने वाला एक डॉक्टर है। डॉक्टर अपने नेटवक्र के साथ एक कोड नाम के माध्यम से संपर्क में रहता थ। एसओजी ने सभी आवश्यक सुबूत जुटाए और उसके बाद एक दल गुरुवार को सहारनपुर पहुंचा।

    यह भी पढ़ें- अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर में मिली एके-47; देखकर दंग रह गई जम्मू-कश्मीर पुलिस; कल सहारनपुर से हुआ था गिरफ्तार

    जैश से जुड़े इनपुट की दी जानकारी

    संबधित सूत्रों ने बताया कि आदिल ने पूछताछ में जैश-ए-मोहम्मद द्वारा कश्मीर को दहलाने की रची जा रही साजिश के बारे में कई अहम जानकारी दी है। उसने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद के साथ वह एक लंबे समय से संपर्क में है और उसे आतंकी संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई एक एसाल्ट राइफल व अन्य साजो सामान को उसने जीएमसी अस्पताल अनंतनाग में अपने एक लॉकर में रखा हआ है।

    एओजी उसे लेकर जीएमसी अस्पताल अनंतनाग पहुंची, जहां उसकी निशानेदही पर एसाल्ट राइफल व अन्य सामान बरामद किया गया। सूत्रों के मुताबिक, आदिल द्वारा उपलब्ध कराई गइ जानकारी के आधार पर पुलवामा के रहने वाले एक डॉक्टर को भी पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आदिल व उसके अन्य साथियों से पूछताछ जारी है।