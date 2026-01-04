Language
    बारामूला के जंगलों में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद; सर्च ऑपरेशन जारी

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:48 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बारामूला में सुरक्षाबलों ने सुचलीवारन जंगल में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए संयुक्त तलाशी अभ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    चलीवारन जंगल में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, बारामूला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षाबलों ने सुचलीवारन जंगल में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया।

    आतंकी ठिकाने की छानबीन

    एक टॉप पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि बारामूला में सुरक्षाबलों को मिली खास और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान, आतंकियों के एक ठिकाने का पता चला और बाद में उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली गई।

    घातक हथियारों का जखीरा बरामद

    अधिकारी ने बताया कि ठिकाने से हथियार, गोला-बारूद और दूसरी चीजों का जखीरा बरामद किया गया, जिसे बाद में मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद सामान के मालिक और उसके इस्तेमाल के मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है।