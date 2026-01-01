श्रीनगर: निजी स्कूल में चल रहे ट्यूशन सेंटर को बंद करने पर भड़के छात्र, रोड जाम कर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बांडीपुर जिले के हाजिन क्षेत्र के एक निजी स्कूल में चल रहे शीतकालीन ट्यूशन सेंटर को बंद किए जाने के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। हाजिन-श्रीनगर सड़क को कुछ देर के लिए अवरुद्ध कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका आरोप था कि सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए जोनल एजुकेशन आफिस के निर्देशों के बाद सेंटर को बंद किया गया था। उममत खुरशीद नामक एक छात्रा ने कहा कि हम किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं। “हम सिर्फ पढ़ने का अधिकार मांग रहे हैं।

निजी कोचिंग सेंटर लगभग 2,000 रुपये प्रति माह लेते हैं, जो हमारे माता-पिता वहन नहीं कर सकते। यही एकमात्र जगह थी जहां हम अपने परिवारों पर बोझ बने बिना अपनी पढ़ाई जारी रख सकते थे। कक्षा 10 की एक अन्य छात्रा रुतबा हमीद ने कहा कि स्कूल बंद होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र चिंतित और अनिश्चित हो गए हैं। अगर शिक्षा मुफ्त में दी जा रही है, तो इसे क्यों रोका जाना चाहिए?।

हमीद ने कहा कि हमारी कक्षाएं बंद करना ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए सीखने के दरवाजे बंद कर दिए गए हों।”नाम न बताने की शर्त पर एक सरकारी शिक्षक ने आरोप लगाया कि यह विरोध प्रदर्शन छात्रों को भविष्य में दाखिला दिलाने के उद्देश्य से किया गया था।

शिक्षक ने दावा किया, 'इस तरह की गतिविधियां अक्सर छात्रों में रुचि जगाने के लिए की जाती हैं, न कि केवल शैक्षणिक कारणों से।'अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई ट्यूशन और कोचिंग केंद्रों को विनियमित करने वाले मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार की गई थी।