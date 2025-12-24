Language
    श्रीनगर पुलिस का ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन जारी, कुख्यात तस्कर मीर की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    श्रीनगर पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर मीर की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई अवैध संपत्ति को जब्त क ...और पढ़ें

    श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत यह संपत्ति जब्त कर ली।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए एक बार फिर बड़े ड्रग तस्कर की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह संपत्ति अजाज अहमद मीर पुत्र स्वर्गीय अली अहमद निवासी पालपोरा नूरबाग की बताई जाती है।  उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन सफाकदल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

    अजाज अहमद मीर की जब्त की गई संपत्ति में एक दो मंजिला घर, एक दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 1 कनाल 4 मरले जमीन शामिल है। पुलिस ने जांच में पाया कि मीर ने ड्रग तस्करी से कमाए गए पैसे से ही यह संपत्ति बनाई थी। जिसके बाद, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत यह संपत्ति जब्त कर ली।

    पुलिस की कार्रवाई

    पुलिस ने यह कार्रवाई एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की और इसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। अब मीर को यह संपत्ति बेचने, किराए पर देने, हस्तांतरित करने या किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के हित में बनाने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के खिलाफ उनकी निरंतर लड़ाई का हिस्सा है और वे इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई समाज से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने की उसकी लगातार कोशिशों को दिखाती है, जिसमें न सिर्फ अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है बल्कि गैर-कानूनी नशीले पदार्थों के व्यापार को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खत्म किया जा रहा है।

    पुलिस की अपील

    पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस तरह के मामलों में सहयोग करें और जानकारी साझा करें। पुलिस ने कहा कि वे नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में जनता के सहयोग की आवश्यकता है।