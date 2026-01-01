Language
    श्रीनगर पुलिस का नशा विरोधी अभियान तेज, 2025 में 172 मामले दर्ज; करोड़ों की संपत्ति जब्त

    By Raziya Noor Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:29 PM (IST)

    श्रीनगर पुलिस का नशा विरोधी अभियान तेज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जिले में नशाखोरी तथा इसकी तस्करी को जड़ से उखाड़ने के अपने अभियान को जारी रख पुलिस ने 2025 के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 172 मामले दर्ज कर 291 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ज़ब्त और अटैच की गई।

    पुलिस के अनुसार, पहली जनवरी से 29 दिसंबर, 2025 के बीच दर्ज किए गए मामलों में से, 84 में छोटी मात्रा, 66 में मध्यम मात्रा और 22 में व्यावसायिक मात्रा शामिल थी। आंकड़ों के अनुसार, पुलिस ने साल भर विभिन्न नशीले व मादक पदार्थ बरामद किए और साथ ही इनकी तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अपराध की कमाई का पता लगाने के लिए वित्तीय जांच तेज की।

    इन वित्तीय जांचों के हिस्से के रूप में, पुलिस ने 208 बैंक खाते फ्रीज किए और 25.62 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए, जबकि आपरेशन के दौरान अतिरिक्त 2.93 लाख रुपये बरामद किए गए। इस बीच संबंधित अधिकारियों ने मादक पदार्थ तस्करों की 0.311 करोड़ रुपये मूल्य की नौ चल संपत्तियां ज़ब्त कीं और 40.27 करोड़ रुपये की 29 अचल संपत्तियां अटैच कीं।

    इसके अलावा पुलिस ने नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए 58 वाहन भी ज़ब्त किए। साथ ही, आदतन अपराधियों के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में एनडीपीएस एक्ट में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत 46 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया।

    अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने अपराध की कमाई को लक्षित करने और बार-बार होने वाले अपराधों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जारी रहेगा।