    कुपवाड़ा में बिजली के खंबे से गिरने से लाइमैन गंभीर रूप से घायल

    By raziya noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:12 PM (IST)

    श्रीनगर के कुपवाड़ा जिले में एक दैनिक वेतनभोगी बिजली कर्मचारी खंभे से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गौहर अहमद खान नामक यह कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के बिजली की खराबी ठीक कर रहा था तभी उसका पैर फिसल गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बिजली के खंबे से गिरने से लाइमैन घायल,गंभीर (संकेतात्मक चित्र)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कुपवाड़ा जिले के करलगुंड के सफलपोरा इलाके में शुक्रवार को बिजली विभाग का एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बिजली के खंभे से गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह उस समय खंभे पर खराबी ठीक कर रहा था।

    घायल व्यक्ति की पहचान हजीन काजीआबाद के रहने वाले 45 वर्षीय गौहर अहमद खान पुत्र अब्दुल अहद खान के रूप में की है। बताया जाता है कि घटना के समय वह ड्यूटी पर था। स्थानीय लोगों के अनुसार लाइनमैन बिना सुरक्षा उपकरणों के खंभे पर चढ़ बिजली की तारों की खराबी ठीक कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया।

    लोगों ने उसे तुरंत क्रालगुंड अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल हंडवाड़ा रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है।