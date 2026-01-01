कश्मीर में 27 दिनों बाद दिल्ली में लापता हुए श्रीनगर के व्यक्ति का मिला सुराग, लौट आया घर

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। लगभग 27 दिनों की अनिश्चितता और चिंता के बाद, श्रीनगर के 69 वर्षीय व्यक्ति, जो दिल्ली में लापता हो गए थे, सुरक्षित अपने घर लौट आया है।



बता देते हैं कि श्रीनगर के खानयार इलाके के निवासी गुलाम कादिर बुर्की 2 दिसंबर, 2025 से नई दिल्ली में लापता थे।



उनके परिजनों के अनुसार उन्हें आखिरी बार दिल्ली के कश्मीरी पार्क इलाके में बोगल मार्केट के पास शाम 5:00 बजे देखा गया था जिसके बाद वह लापता हो गए थे। उनके लापता होने से परिवार के सदस्यों में गंभीर चिंता पैदा हो गई थी, जिन्होंने बाद में अधिकारियों से संपर्क किया और जनता से मदद की अपील की।



लापता होने की रिपोर्ट के बाद, परिवार की अपील सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई और कई समाचार एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की गई। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब दिल्ली के एक फल विक्रेता यामीन ने पोस्ट देखा, जिसने बुजुर्ग व्यक्ति को पहचान लिया। उसने तुरंत परिवार से संपर्क किया और अधिकारियों को सूचित किया, जिससे बुर्की का पता लगाने के लिए समन्वित प्रयास शुरू हुए।



सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, मीडियाकर्मियों, पुलिस और संबंधित नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से, लगभग चार सप्ताह के बाद बुर्की को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया गया।