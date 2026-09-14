मंजिल एक फिर रास्ते क्यों अलग? लद्दाख के मुद्दे पर आमने-सामने आए सोनम वांगचुक और थुपसंग छेवांग, क्या है अगला कदम?

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। लद्दाख की चार मांगें इन दिनों सियासी गलियारे में गरमाई हुई हैं। लद्दाखियों अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए केंद्र से लगातार अपील कर रहे हैं। लेह अपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) लद्दाख से दिल्ली तक बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय कमेटी के साथ कई बार बैठक भी हुई है। लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है।

LAB और KDA दोनों मिलकर केंद्र से लद्दाख की चार प्रमुख मांगें पूरी करने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच नेताओं में मतभेद भी सामने आए हैं। LAB के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राय से लद्दाख के पूर्व सांसद थुपसन छेवांग सहमत नहीं हैं। दोनों के विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। हालांकि, दोनों की मांगें एक हैं, लेकिन विचार अलग दिखाई पड़ रहे हैं।

सोनम वांगचुक से क्यों सहमत नहीं छेवांग दिल्ली में केंद्र की बैठक से निराशा मिलने पर सोनम वांगचुक ने अब लद्दाख में पदयात्रा का एलान किया है। वे 19 से 24 सितंबर तक 5 दिवसीय पदयात्रा निकालेंगे। वहीं, थुपसंग छेवांग ने सोनम वांगचुक के अगले कदम पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जब केंद्र के साथ बातचीत से मामला हल हो सकता है, तो आंदोलन की क्या जरूरत है?

निर्वाचन क्षेत्रों और सांसदों की सीट बढ़ाने को लेकर भी प्रतिभागियों से सुझाव लिए गए हैं। उनके मुताबिक, बातचीत इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि यूटी स्तर के प्रतिनिधि निकाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर स्पष्ट समझ बनी है।

उन्होंने दावा किया कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा उपायों की मांग भी शामिल है। छेवांग ने कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची का विस्तार जैसे मुद्दे व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं।

कौन हैं थुपसंग छेवांग थुपसंग छेवांग लद्दाख से 2004 और 2014 में दो बार सांसद रहे हैं। 2014 में वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे, लेकिन नवंबर 2018 में उन्होंने पार्टी और लोकसभा सीट दोनों से इस्तीफा दे दिया था। वे LAB के संस्थापक रहे हैं।